«Поэтому он и царь». Зырянов про то, что Мостовой считает, что хороший игрок может сразу быть хорошим тренером

— Какая работа приносит больше стресса — тренера или менеджера?
— И та работа непростая, и та. Это просто разные направления. Так же, как и футболист и тренер. Если ты был хорошим футболистом, ты не можешь сразу стать хорошим тренером. Тебе надо пройти определенный путь.
— Мостовой считает, что так можно.
— Ну, поэтому он и царь, — сказал Зырянов.
48-летний специалист ранее работал тренером во 2-й команде «Зенита» и «Черноморце». Александр Мостовой, в свою очередь, получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Эта лицензия позволяет тренировать клубы Лиги PARI. В Мир РПЛ с ней можно работать только в тренерском штабе команды, но не быть главным тренером.