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«Поэтому он и царь». Зырянов про то, что Мостовой считает, что хороший игрок может сразу быть хорошим тренером

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, кем быть сложнее — главным тренером или менеджером.

Источник: Спортс‘’

— Какая работа приносит больше стресса — тренера или менеджера?

— И та работа непростая, и та. Это просто разные направления. Так же, как и футболист и тренер. Если ты был хорошим футболистом, ты не можешь сразу стать хорошим тренером. Тебе надо пройти определенный путь.

— Мостовой считает, что так можно.

— Ну, поэтому он и царь, — сказал Зырянов.

48-летний специалист ранее работал тренером во 2-й команде «Зенита» и «Черноморце». Александр Мостовой, в свою очередь, получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Эта лицензия позволяет тренировать клубы Лиги PARI. В Мир РПЛ с ней можно работать только в тренерском штабе команды, но не быть главным тренером.