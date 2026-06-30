Кунья показывал пять пальцев Сиогаи после 2:1 с Японией в 1/16 финала ЧМ, намекая на количество титулов Бразилии. Форвард японцев ранее заявил, что «Бразилия была сильной раньше»

Я не хотел становиться мемом. Я хотел спровоцировать его, потому что нас это задело, мы понимаем, какое историческое значение имеет эта футболка и как упорно мы боролись за то, чтобы ее носить. Поэтому то, что даже кто-то, кто не является бразильцем, говорит о нас такое, ранит еще больше. Мы можем смириться с тем, что говорят о нас болельщики, но, что касается заявлений извне, то мы готовы бороться с кем угодно", — сказал Кунья.