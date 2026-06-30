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Кунья показывал пять пальцев Сиогаи после 2:1 с Японией в 1/16 финала ЧМ, намекая на количество титулов Бразилии. Форвард японцев ранее заявил, что «Бразилия была сильной раньше»

Нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья объяснил свой жест после победы над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1).

После матча Кунья показывал пять пальцев форварду сборной Японии Кенто Сиогаи, напоминая о количестве побед Бразилии на чемпионатах мира. Напомним, перед игрой Сиогаи, выступающий за «Вольфсбург», заявил: «Бразилия была сильной раньше. А сегодня? У меня есть чувство, что Франция и Аргентина тоже сильные команды. Что касается Бразилии, я о ней в последнее время мало что слышал».

"Мы всегда относились к сборной Японии с большим уважением, мы с гордостью говорили о том, как трудно играть против них и насколько они продвинулись в мировом футболе. Я считаю их одной из лучших команд. Многие люди говорят об этом [заявлении Сиогаи], мои друзья присылали мне это.

Я не хотел становиться мемом. Я хотел спровоцировать его, потому что нас это задело, мы понимаем, какое историческое значение имеет эта футболка и как упорно мы боролись за то, чтобы ее носить. Поэтому то, что даже кто-то, кто не является бразильцем, говорит о нас такое, ранит еще больше. Мы можем смириться с тем, что говорят о нас болельщики, но, что касается заявлений извне, то мы готовы бороться с кем угодно", — сказал Кунья.