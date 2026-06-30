Германия при Нагельсманне вылетела в ¼ финала домашнего Евро-2024 и не вышла в ⅛ финала на ЧМ-2026

На домашнем Евро-2024 Германия заняла 1-е место в группе А, победив Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В ⅛ финала немцы обыграли Данию (2:0), а в ¼ финала уступили Испании в дополнительное время (1:2).