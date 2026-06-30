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Германия при Нагельсманне вылетела в ¼ финала домашнего Евро-2024 и не вышла в ⅛ финала на ЧМ-2026

Юлиан Нагельсманн не добился успеха со сборной Германии.

Источник: Спортс‘’

38-летний специалист возглавил национальную команду осенью 2023 года.

На домашнем Евро-2024 Германия заняла 1-е место в группе А, победив Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В ⅛ финала немцы обыграли Данию (2:0), а в ¼ финала уступили Испании в дополнительное время (1:2).

На ЧМ-2026 Германия вышла с 1-го места из группы E, победив Кюрасао (7:1) и Кот-д’Ивуар (2:1) и уступив Эквадору (1:2). В 1/16 финала немцы по пенальти уступили Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти) и покинули турнир.