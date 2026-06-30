Хавертц про вылет с ЧМ: «Не думаю, что Германия показывала плохой футбол, но чего-то постоянно не хватало. Мы не заслуживали победы, хочу извиниться»

Во время турнира ты должен отдаваться целиком. Не думаю, что мы показывали плохой футбол, но чего-то постоянно не хватало, сегодня произошло то же самое. Как игроки, мы должны взглянуть на самих себя и понять, что можем сделать лучше. Мы играем за большую футбольную нацию. Если ты рано вылетаешь, это значит, что ты не заслуживаешь того, чтобы остаться«, — отметил хавбек “Арсенала”.