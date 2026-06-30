Киммих о вылете с ЧМ-2026: «Германия сейчас не соответствует уровню — несем за это ответственность. Игроки все испортили — не медиа, не судья, не соперник»

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти и завершила выступление на турнире.
"В детстве я смотрел матчи сборной Германии — это всегда были полуфинал или финал. Мы хотим подарить это детям, людям и нынешнему поколению.
Но мы не смогли дать это людям. Очень жаль, особенно в то время, когда мы делаем так много хорошего, и у нас в Германии есть то, чем мы можем гордиться.
К сожалению, сборная сейчас не соответствует уровню — и мы все несем за это ответственность.
Мы должны взять на себя ответственность, никто не может уклониться от нее.
Мы должны признать свою вину, потому что мы, игроки, которые были на поле, все испортили. Не тренер, не медиа, не судья, не соперник. Это исключительно наша вина", — заявил Йозуа Киммих.
Германия на ЧМ после золота — ужас. Полнейший.