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Нагельсманн о незасчитанном голе Та: «Это скандал. Даже близко не фол. Понятия не имею, что арбитр увидел. Просто смешно»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выразил разочарование из-за незасчитанного гола Джонатана Та.

Источник: Спортс‘’

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на ЧМ-2026.

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джелал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.

"Мы забили гол, а судья свистит в ответ. Это скандал. Понятия не имею, что арбитр увидел. Это просто смешно.

Ситуация похожая [с матчем против Испании на Евро-2024]. Бывают матчи, когда можно забить много голов, а бывают игры, в которых нужно победить с некрасивым футболом. И мы, возможно, бы выиграли этот матч некрасиво.

Это скандал. Это даже близко не фол", — заявил Юлиан Нагельсман.

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