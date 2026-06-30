Директор сборной Германии Феллер: «Нагельсманн — первоклассный тренер. Мы разочарованы результатом ЧМ-2026, потенциал был выше. Это больно, я немного потерял дар речи»

"Мы разочарованы. У нас были более высокие ожидания, потенциал был выше.
Мы были оптимистичны и обладали фантастическим командным духом. Команда боролась до последнего. Это больно. Я немного потерял дар речи.
Для такой футбольной державы, как Германия, тяжело пережить результаты на трех последних чемпионата мира.
Я не хочу защищать Юлиана Нагельсманна — ему это не нужно. Я по-прежнему убежден, что он, вероятно, подходящий тренер для сборной, но я не один в Федерации футбола Германии, и это только не мое решение.
Но я думаю, что он подходящий человек на подходящем месте, и он первоклассный тренер", — заявил Руди Феллер.
Катастрофа Германии. Разбор Лукомского.