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Директор сборной Германии Феллер: «Нагельсманн — первоклассный тренер. Мы разочарованы результатом ЧМ-2026, потенциал был выше. Это больно, я немного потерял дар речи»

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер высказался о вылете команды от сборной Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) на стадии 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Мы разочарованы. У нас были более высокие ожидания, потенциал был выше.

Мы были оптимистичны и обладали фантастическим командным духом. Команда боролась до последнего. Это больно. Я немного потерял дар речи.

Для такой футбольной державы, как Германия, тяжело пережить результаты на трех последних чемпионата мира.

Я не хочу защищать Юлиана Нагельсманна — ему это не нужно. Я по-прежнему убежден, что он, вероятно, подходящий тренер для сборной, но я не один в Федерации футбола Германии, и это только не мое решение.

Но я думаю, что он подходящий человек на подходящем месте, и он первоклассный тренер", — заявил Руди Феллер.

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