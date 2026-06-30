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Германия впервые в истории проиграла по пенальти на ЧМ — Парагваю в 1/16 финала. До этого выиграли 4 серии из 4

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти (1:1, пенальти — 3:4).

Источник: Спортс‘’

Поражение по пенальти стало для немцев первым в истории на чемпионатах мира. Ранее они выиграли все 4 серии, в том числе самую первую в истории турнира — у Франции в 1982 году на стадии полуфинала.

1982 — Франция, ½ финала (3:3, 5:4 по пенальти);

1986 — Мексика, ¼ финала (0:0, 4:1 по пенальти);

1990 — Англия, ½ финала (1:1, 4:3 по пенальти);

2006 — Аргентина, ¼ финала (1:1, 4:2 по пенальти);

Германия впервые в истории вылетела с ЧМ по пенальти. Проигрывали лишь Паненке на Евро.

Дичайшая серия пенальти: немцы чудом отыграли два удара, Нойер потащил — а Та все запорол.