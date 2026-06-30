Шнякин о работе на игре Бразилии и Японии: «Рад, что за 4 матча не пропустил ни одной атаки. Вообще! Если хотите больше отвлечений — увы, стиль менять не собираюсь»

Да, это делает репортаж более автоматическим и радийным, меньше историй и красок, но вот к этому формату пришел на 20-м году работы комментатором. Так нравится. Футбол, наблюдения за техникой и перемещениями — это интереснее всего. Если вам нравится такой стиль — я рад. Если хотите больше отвлечений — увы, в ближайшие годы вновь менять стиль не собираюсь.