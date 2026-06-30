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Клопп о незасчитанном голе Та: «Арсенал» не стал бы чемпионом АПЛ, если это неправильный гол. Они вот так забили 60% мячей"

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о незасчитанном голе Джонатана Та.

Источник: Спортс‘’

Сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на ЧМ-2026.

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джелал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.

«Если это неправильный гол, то “Арсенал” не стал бы чемпионом Англии. Они забили вот так 60% своих мячей.

Мы бы победили, если бы этот гол засчитали. Поэтому, конечно, это неприятно", — заявил Юрген Клопп.

«Скандал, просто смех», «Так “Арсенал” бы не стал чемпионом». Германия ополчилась: злы отмене гола за фол на вратаре.