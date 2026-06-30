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Тренер Парагвая после победы над Германией в 1/16 финала ЧМ: «26 воинов подошли к этому матчу и стали легендами. Это божественная справедливость»

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о победе над Германией (1:1, 4:3 по пенальти) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

"Мы никогда не считаем себя побежденными заранее. Двадцать шесть воинов подошли к этому матчу и стали легендами.

Если бы мы не извлекли урок из поражения от США [в первом матче на турнире], то не были бы готовы к этому матчу.

Я сказал игрокам, что сегодня мы пережили незабываемый вечер. Как это всегда и бывает с нами, ничего не дается нам без преодоления — в том числе и в серии пенальти.

Канале [автор решающего удара] — настоящий герой по жизни, ему пришлось пройти через множество трудностей. Такой вечер — один из даров, который преподносит жизнь. Это божественная справедливость", — сказал Альфаро.