Тренер Парагвая после победы над Германией в 1/16 финала ЧМ: «26 воинов подошли к этому матчу и стали легендами. Это божественная справедливость»

"Мы никогда не считаем себя побежденными заранее. Двадцать шесть воинов подошли к этому матчу и стали легендами.
Если бы мы не извлекли урок из поражения от США [в первом матче на турнире], то не были бы готовы к этому матчу.
Я сказал игрокам, что сегодня мы пережили незабываемый вечер. Как это всегда и бывает с нами, ничего не дается нам без преодоления — в том числе и в серии пенальти.
Канале [автор решающего удара] — настоящий герой по жизни, ему пришлось пройти через множество трудностей. Такой вечер — один из даров, который преподносит жизнь. Это божественная справедливость", — сказал Альфаро.