Нидерланды вылетели с ЧМ по пенальти в 3-й раз подряд и в 4-й в истории. Они выиграли только 1 серию из 5 в рамках турнира

Для нидерландцев вылет по пенальти стал уже четвертым в истории ЧМ. Из 5 серий в рамках турнира команда проиграла 4, обыграв только Коста-Рику в 2014 году (¼ финала, 0:0, 4:3 по пенальти).
Предыдущие вылеты:
1998 — от Бразилии в ½ финала (1:1, 2:4 по пенальти);
2014 — от Аргентины в ½ финала (0:0, 2:4 по пенальти);
2022 — от Аргентины в ¼ финала (2:2, 3:4 по пенальти);
Таким образом, Нидерланды вылетели по пенальти на третьем турнире подряд, в котором принимали участие. В 2018 году команда не квалифицировалась в финальную часть.
Нидерланды не забили 3 пенальти в серии с Марокко: Клюйверт пробил в штангу, Тимбер ударил мимо, Буну парировал удар Саммервилла.