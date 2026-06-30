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Нидерланды вылетели с ЧМ по пенальти в 3-й раз подряд и в 4-й в истории. Они выиграли только 1 серию из 5 в рамках турнира

Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов (1:1, 3:2 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Для нидерландцев вылет по пенальти стал уже четвертым в истории ЧМ. Из 5 серий в рамках турнира команда проиграла 4, обыграв только Коста-Рику в 2014 году (¼ финала, 0:0, 4:3 по пенальти).

Предыдущие вылеты:

1998 — от Бразилии в ½ финала (1:1, 2:4 по пенальти);

2014 — от Аргентины в ½ финала (0:0, 2:4 по пенальти);

2022 — от Аргентины в ¼ финала (2:2, 3:4 по пенальти);

Таким образом, Нидерланды вылетели по пенальти на третьем турнире подряд, в котором принимали участие. В 2018 году команда не квалифицировалась в финальную часть.

Нидерланды не забили 3 пенальти в серии с Марокко: Клюйверт пробил в штангу, Тимбер ударил мимо, Буну парировал удар Саммервилла.