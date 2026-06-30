Нидерланды ни разу не проиграли в основное время на своих последних 4 ЧМ — серия из 23 матчей. На 3 турнирах вылетели по пенальти, в 2010-м проиграли Испании в финале в дополнительное время

Таким образом, нидерландцы вылетели, но закончили уже 4-й турнир подряд без поражений в основное время.
В последний раз в формате 90 минут команда проиграла Португалии в ⅛ финала ЧМ-2006 (0:1). После этого — 23 матча без поражений в основное время.
2010 — 6 побед и поражение от Испании в финале в дополнительное время;
2014 — 6 побед (одна — по пенальти) и поражение от Аргентины в полуфинале по пенальти;
2018 — не квалифицировались в финальную часть;
2022 — 3 победы, 1 ничья в группе и поражение от Аргентины в четвертьфинале по пенальти;
2026 — 2 победы, 1 ничья в группе и поражение от Марокко в 1/16 финала по пенальти.