Мексика — Эквадор. Онлайн-трансляция начнется в 04:00

Игра проходит на «Ацтека» в Мехико.
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 04:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
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Сборная Мексики сыграет с командой Эквадора в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Игра проходит на «Ацтека» в Мехико.
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 04:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.