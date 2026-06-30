Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.50
П2
2.16
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.30
X
8.00
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.00
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 3:4
Германия
1
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
2
:
Япония
1
П1
X
П2

У Европы 0:2 в плей-офф ЧМ-2026 против других конфедераций. Германия уступила Парагваю, Нидерланды были выбиты Марокко

Плей-офф ЧМ-2026 начался неудачно для команд из Европы.

Источник: Спортс‘’

Обе европейские команды, уже сыгравшие свои матчи 1/16 финала, вылетели из турнира.

Сборная Германии уступила Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти), сборная Нидерландов была выбита Марокко (1:1, 2:3 по пенальти).

Таким образом, у УЕФА пока 0:2 в плей-офф против других конфедераций.

В целом на стадии 1/16 финала состоится еще 5 матчей, в которых команды из Европы сыграют с соперниками из других зон.

Это пары Норвегия — Кот-д’Ивуар, Бельгия — Сенегал, Босния и Герцеговина — США, Англия — ДР Конго, Швейцария — Алжир.