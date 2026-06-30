У Европы 0:2 в плей-офф ЧМ-2026 против других конфедераций. Германия уступила Парагваю, Нидерланды были выбиты Марокко

Обе европейские команды, уже сыгравшие свои матчи 1/16 финала, вылетели из турнира.
Сборная Германии уступила Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти), сборная Нидерландов была выбита Марокко (1:1, 2:3 по пенальти).
Таким образом, у УЕФА пока 0:2 в плей-офф против других конфедераций.
В целом на стадии 1/16 финала состоится еще 5 матчей, в которых команды из Европы сыграют с соперниками из других зон.
Это пары Норвегия — Кот-д’Ивуар, Бельгия — Сенегал, Босния и Герцеговина — США, Англия — ДР Конго, Швейцария — Алжир.