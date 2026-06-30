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Диоп стал лучшим игроком матча с Нидерландами в 1/16 финала ЧМ. Защитник Марокко сравнял счет на 91-й минуте

Защитник сборной Марокко Исса Диоп назван лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Нидерландов (1:1, 3:2 по пенальти).

Источник: Спортс‘’

29-летний представитель «Фулхэма» перевел игру в дополнительное время, забив гол в конце основного времени — на 1-й добавленной минуте.

Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Марокко.