Диоп стал лучшим игроком матча с Нидерландами в 1/16 финала ЧМ. Защитник Марокко сравнял счет на 91-й минуте

29-летний представитель «Фулхэма» перевел игру в дополнительное время, забив гол в конце основного времени — на 1-й добавленной минуте.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Марокко.
Защитник сборной Марокко Исса Диоп назван лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Нидерландов (1:1, 3:2 по пенальти).
29-летний представитель «Фулхэма» перевел игру в дополнительное время, забив гол в конце основного времени — на 1-й добавленной минуте.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Марокко.