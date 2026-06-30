Ван Хойдонк недоволен, как Нидерланды били пенальти с Марокко: «Отвращение от идиотских вещей. Поставь мяч, разбегись и пробей. У вас тренер забил 1423 раза за карьеру»

Футболисты нидерландской команды не забили 3 из 5 ударов. Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.
«Нельзя научить справляться с давлением, но у нас есть тренер (Роналд Куман — Спортс»"), который за карьеру пробил 1423 пенальти. И он забил их все. И я никогда не видел, чтобы он делал что-то безумное, когда бил пенальти.
Просто поставь мяч, разбегись и пробей по воротам.
Я ожидал, что тренер скажет: «Ребята, любой, кто пробьет пенальти, может промахнуться». Но в одном случае: просто нормально разбегись и пробей по воротам. Все эти идиотские вещи вызывают у меня отвращение", — заявил Пьер ван Хойдонк.
Марокко выбило Нидерланды! В сюр-серии пенальти со штангами и автоголами.