Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.50
П2
2.16
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.30
X
8.00
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.00
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 3:4
Германия
1
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
2
:
Япония
1
П1
X
П2

Ван Хойдонк недоволен, как Нидерланды били пенальти с Марокко: «Отвращение от идиотских вещей. Поставь мяч, разбегись и пробей. У вас тренер забил 1423 раза за карьеру»

Бывший нападающий сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк раскритиковал манеру исполнения пенальти игроков в матче 1/16 финала против Марокко (1:1, 2:3 пенальти).

Источник: Спортс‘’

Футболисты нидерландской команды не забили 3 из 5 ударов. Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.

«Нельзя научить справляться с давлением, но у нас есть тренер (Роналд Куман — Спортс»"), который за карьеру пробил 1423 пенальти. И он забил их все. И я никогда не видел, чтобы он делал что-то безумное, когда бил пенальти.

Просто поставь мяч, разбегись и пробей по воротам.

Я ожидал, что тренер скажет: «Ребята, любой, кто пробьет пенальти, может промахнуться». Но в одном случае: просто нормально разбегись и пробей по воротам. Все эти идиотские вещи вызывают у меня отвращение", — заявил Пьер ван Хойдонк.

Марокко выбило Нидерланды! В сюр-серии пенальти со штангами и автоголами.