Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.50
П2
2.16
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.30
X
8.00
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.00
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 3:4
Германия
1
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
2
:
Япония
1
П1
X
П2

Ван Дейк после вылета Нидерландов от Марокко в 1/16 финала ЧМ: «Самый ужасный момент для футболиста. Мы так много тренировали пенальти — и все равно проиграли»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о поражении от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, 2:3 по пенальти).

Источник: Спортс‘’

"Это самый ужасный момент для футболиста. Сейчас сложно анализировать. Матч был напряженным. К сожалению, мы вылетели.

Какое-то время все шло хорошо. Конечно, мы могли сыграть лучше, но рассуждения уже ничем не помогут.

Мы так много тренировали пенальти, но все равно проиграли. Сейчас я хочу как можно скорее вернуться в раздевалку, чтобы быть вместе с ребятами. Это моя единственная мысль", — сказал ван Дейк.

Нидерланды вылетели с ЧМ по пенальти в 3-й раз подряд и в 4-й в истории. Они выиграли только 1 серию из 5 в рамках турнира.