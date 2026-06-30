Ван Дейк после вылета Нидерландов от Марокко в 1/16 финала ЧМ: «Самый ужасный момент для футболиста. Мы так много тренировали пенальти — и все равно проиграли»

"Это самый ужасный момент для футболиста. Сейчас сложно анализировать. Матч был напряженным. К сожалению, мы вылетели.
Какое-то время все шло хорошо. Конечно, мы могли сыграть лучше, но рассуждения уже ничем не помогут.
Мы так много тренировали пенальти, но все равно проиграли. Сейчас я хочу как можно скорее вернуться в раздевалку, чтобы быть вместе с ребятами. Это моя единственная мысль", — сказал ван Дейк.
Нидерланды вылетели с ЧМ по пенальти в 3-й раз подряд и в 4-й в истории. Они выиграли только 1 серию из 5 в рамках турнира.