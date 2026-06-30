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Ибрагимович о вылете Нидерландов с ЧМ-2026: «Я не узнал команду. Куман проиграл со своей идентичностью, но она не нидерландская — вот это злит. Проиграйте, но будьте теми, кто вы есть»

Бывший нападающий сборной Нидерландов Златан Ибрагимович прокомментировал вылет команды Нидерландов с ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Роналда Кумана уступила сборной Марокко (1:1, 2:3 пенальти) в матче 1/16 финала.

"Думаю, что это поражение — вина Роналда Кумана. Я не узнал сборную Нидерландов.

Это не нидерландская идентичность. Куман проиграл со своей идентичностью, но она не нидерландская. Вот это меня злит.

Можно проиграть матч, но со своей идентичностью. Будьте теми, кто вы есть.

Игроки чувствовали себя некомфортно. У них не было мяча, они ничего не показывали в атаке — и это выглядело ужасно. Я виню в этом Кумана", — заявил Златан Ибрагимович в эфире Fox.

Куман о схеме с 5 защитниками на матч с Марокко: «Все в Нидерландах просили сыграть в 5 защитников. Сыграли — и все равно что-то не так. Но мне все равно, не жалею об этом».

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