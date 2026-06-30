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Марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной на ЧМ. В Гааге полиция применила водометы для разгона толпы, в Амстердаме люди в масках оскорбляли полицию

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки на улицах городов в Нидерландах после победы своей сборной в матче плей-офф ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В рамках 1/16 финала марокканцы выбили нидерландцев (1:1, 3:2 по пенальти).

Как сообщает De Telegraaf, в Гааге на улицы вышли сотни людей — сначала они праздновали победу своей команды, но затем ситуация вышла из-под контроля. Полиция применила водометы для разгона разбушевавшейся толпы, как минимум один человек был задержан.

В Амстердаме на улице отмечены большие группы людей, некоторые из них носят маски и выкрикивают оскорбления в адрес полицейских.

В Утрехте водители автомобилей с флагами Марокко выглядывают из окон и нарушают правила дорожного движения. Молодые люди в балаклавах срывают дорожные ограждения. Машины заезжают на тротуары и велосипедные дорожки.

Отметим, что марокканская диаспора — одна из крупнейших иммигрантских групп в Нидерландах, насчитывающая около 420 тысяч человек.