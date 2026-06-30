Марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной на ЧМ. В Гааге полиция применила водометы для разгона толпы, в Амстердаме люди в масках оскорбляли полицию

В рамках 1/16 финала марокканцы выбили нидерландцев (1:1, 3:2 по пенальти).
Как сообщает De Telegraaf, в Гааге на улицы вышли сотни людей — сначала они праздновали победу своей команды, но затем ситуация вышла из-под контроля. Полиция применила водометы для разгона разбушевавшейся толпы, как минимум один человек был задержан.
В Амстердаме на улице отмечены большие группы людей, некоторые из них носят маски и выкрикивают оскорбления в адрес полицейских.
В Утрехте водители автомобилей с флагами Марокко выглядывают из окон и нарушают правила дорожного движения. Молодые люди в балаклавах срывают дорожные ограждения. Машины заезжают на тротуары и велосипедные дорожки.
Отметим, что марокканская диаспора — одна из крупнейших иммигрантских групп в Нидерландах, насчитывающая около 420 тысяч человек.