Куман о серии пенальти с Марокко: «Нидерланды не реализовали 3 из 5 — это просто неприемлемо. Вербрюгген забил сам себе — если и такие моменты против вас, то все кончено»

В рамках 1/16 финала марокканцы выбили нидерландцев (1:1, 3:2 по пенальти).
Свои попытки в серии не реализовали сразу три игрока команды — Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, вратарь Марокко Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.
«Их второй удар (бил Суфьян Раими — Спортс»") был настолько важен, что повлиял на обе стороны. Вербрюгген отразил его, но потом забил сам себе. Если уж и такие моменты против вас, то все кончено.
Мы все знаем, как сложно бывает забить пенальти в такой момент. Мы не реализовали 3 из 5 — это просто неприемлемо", — сказал Куман.
Марокко выбило Нидерланды! В сюр-серии пенальти со штангами и автоголами.