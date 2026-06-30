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Куман о серии пенальти с Марокко: «Нидерланды не реализовали 3 из 5 — это просто неприемлемо. Вербрюгген забил сам себе — если и такие моменты против вас, то все кончено»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался о неудачном исполнении пенальти в серии с Марокко.

Источник: Спортс‘’

В рамках 1/16 финала марокканцы выбили нидерландцев (1:1, 3:2 по пенальти).

Свои попытки в серии не реализовали сразу три игрока команды — Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, вратарь Марокко Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.

«Их второй удар (бил Суфьян Раими — Спортс»") был настолько важен, что повлиял на обе стороны. Вербрюгген отразил его, но потом забил сам себе. Если уж и такие моменты против вас, то все кончено.

Мы все знаем, как сложно бывает забить пенальти в такой момент. Мы не реализовали 3 из 5 — это просто неприемлемо", — сказал Куман.

Марокко выбило Нидерланды! В сюр-серии пенальти со штангами и автоголами.