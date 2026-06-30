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Федерация футбола Ирана о словах министра внутренней безопасности США: «Привыкли к лжи их чиновников — они не привержены международному праву. Это отражает уровень мелочности»

Федерация футбола Ирана отреагировала на высказывание министр внутренней безопасности США Марквейна Маллина.

Источник: Спортс‘’

Маллин ранее заявил, что доволен вылетом Ирана с ЧМ-2026: «Был счастлив, когда мы отозвали их визы. Я спел пару песен и станцевал от радости, возможно».

"Иранцы привыкли к плохому обращению и лжи американских чиновников, поэтому никто в Иране не удивлен этими враждебными заявлениями.

Эти заявления еще раз демонстрируют, что американские чиновники не привержены международному праву или принципам, ожидаемым от принимающей страны, способной организовать глобальное спортивное мероприятие.

Тот факт, что он открыто празднует вылет Ирана, говорит гораздо больше о нем самом, чем о нашей команде.

Это отражает уровень мелочности, который не позволяет даже терпеть присутствие футбольной команды, соревнующейся на самой большой мировой арене.

После нашего матча против Новой Зеландии наш главный тренер сказал, что США не хотят, чтобы Иран оставался на этом турнире из-за бесчеловечного и непрофессионального обращения с нашей командой.

Эти комментарии только укрепляют это убеждение", — говорится в заявлении Федерации футбола Ирана.