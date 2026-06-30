Ван дер Варт решении Кумана сыграть в 5 защитников: «Ты хорошо справляешься, но что произошло в голове, что заставило сыграть по-другому с Марокко? У Де Йонга худший матч»

Нидерланды вылетели с ЧМ-2026, проиграв Марокко (1:1, 2:3 пенальти) в матче 1/16 финала. На эту игру Куман выбрал схему с пятью защитниками.
"Ты хорошо справляешься с командой. Все начинает немного налаживаться. И что произошло в голове, что заставляет тебя делать все по-другому в матче с Марокко? Я этого совершенно не понимаю.
Френки де Йонг показал худшую игру, которую я когда-либо видел в его исполнении. Это разочаровывает. Связано ли это с тактикой на матч?
Полузащита Марокко — самая сильная их сторона. Почему Нидерланды решили играть вдвоем против их полузащиты? Я не учился на тренера, но мне это кажется немного неверным решением.
Френки хорош только тогда, когда у вас есть мяч, но у нас его вообще не было, поэтому Френки был совершенно незаметен", — заявил Рафаэл ван дер Варт.