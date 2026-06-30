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Кокорин о фото в футболке с принтом, где он в наручниках в суде: «Ностальгии по тем временам нет, вспоминаю ту историю только со смехом. Соболев в комментах? Часто подкалываем друг друга “

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин объяснил, почему выложил фото в футболке с принтом, где он предстал в суде в наручниках.

Источник: Спортс‘’

В 2018 году Кокорин и Павел Мамаев приняли участие в нескольких драках в центре Москвы. По итогам рассмотрения дела в суде оба футболиста получили реальные сроки в колонии. В сентябре 2019 года они вышли на свободу.

— Недавно ты запостил фото в футболке с отсылкой к истории в «Кофемании». В чем прикол?

— Это просто подарок. Хожу в ней не на камеру. Никакой ностальгии по тем временам нет. Вспоминаю ту историю только со смехом.

— После этого к тебе в комментарии пришел Соболев (он написал: «Кофемания! Легенда вернулась» — Спортс)…

— Мы с Соболем часто подкалываем друг друга.

— Согласен, что он дельфин?

— Да, он сам себя так называет. Но я зову его «Бобыль», — сообщил Кокорин.

Фото: соцсети Александра Кокорина.