Кокорин о фото в футболке с принтом, где он в наручниках в суде: «Ностальгии по тем временам нет, вспоминаю ту историю только со смехом. Соболев в комментах? Часто подкалываем друг друга “

В 2018 году Кокорин и Павел Мамаев приняли участие в нескольких драках в центре Москвы. По итогам рассмотрения дела в суде оба футболиста получили реальные сроки в колонии. В сентябре 2019 года они вышли на свободу.
— Недавно ты запостил фото в футболке с отсылкой к истории в «Кофемании». В чем прикол?
— Это просто подарок. Хожу в ней не на камеру. Никакой ностальгии по тем временам нет. Вспоминаю ту историю только со смехом.
— После этого к тебе в комментарии пришел Соболев (он написал: «Кофемания! Легенда вернулась» — Спортс)…
— Мы с Соболем часто подкалываем друг друга.
— Согласен, что он дельфин?
— Да, он сам себя так называет. Но я зову его «Бобыль», — сообщил Кокорин.
Фото: соцсети Александра Кокорина.