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Хабиб о вылете Германии с ЧМ: «Немцы домой, как говорится. Считаю, что заслужено вылетели с чемпионата»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался об итогах матчей плей-офф чемпионата мира Германия — Парагвай и Нидерланды — Марокко.

"А вот и первая сенсация подъехала. Немцы домой, как говорится. Парагвай с каждым матчем удивляет, команды из бойцов. Идем дальше, а дальше больше… Почему-то я очень верил в немецкую команду. И молодые, и голодные, и опытные игроки есть, но последние два матча вообще без характера провели. Я считаю, что заслужено вылетели с чемпионата.

Нидерланды — Марокко. Тут просто не могло быть без интриги, две самые интересные команды турнира сошлись. Голландцы на каждом чемпионате мира вокруг да около ходят, жалко и непонятно.

Марокко — просто звери. Выходят и бьются до конца, кстати это действующие чемпионы мира до 17 лет. Развитие футбола в этой стране очень серьезно. Очень рад за Марокко.

Если что: я спал и смотрел только хайлайты", — написал Хабиб в соцсетях.

Вчера Нурмагомедов предрек победу сборной Германии с минимум четырьмя голами.

Напомним, немцы проиграли Парагваю в серии пенальти и вылетели с чемпионата мира. Сборная Нидерландов также уступила национальной команде Марокко по итогам 11-метровых ударов.

Хабиб считает, что Германия разгромит Парагвай: «В этом матче они буду беречь силы перед Францией. Главное, чтобы это им боком не вышло».

Хабиб о плей-офф ЧМ: «Япония, Колумбия, Сенегал и Марокко могут сильно удивить. Очень жду матч колумбийцев с Аргентиной».