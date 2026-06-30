Хабиб о вылете Германии с ЧМ: «Немцы домой, как говорится. Считаю, что заслужено вылетели с чемпионата»

"А вот и первая сенсация подъехала. Немцы домой, как говорится. Парагвай с каждым матчем удивляет, команды из бойцов. Идем дальше, а дальше больше… Почему-то я очень верил в немецкую команду. И молодые, и голодные, и опытные игроки есть, но последние два матча вообще без характера провели. Я считаю, что заслужено вылетели с чемпионата.