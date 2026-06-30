Нобель встретил блогершу Селин Депт в США и оплатил ей счет в ресторане. Бельгийка не дала интервью, но согласилась на челлендж

"После футбола зашли поесть, и они [Селин и ее парень] там же сели. Я подошел, рассказал им о себе. Селин сказала, что не дает интервью. Но мы включили напорство и сделали челлендж с ними.
Мы использовали момент с закрытием счета. Увидели, что они обедают и так чуть по-гусарски, по-русски, по-армянски попросили официанта, чтобы их счет принесли нам. Счет был небольшой: 100 или 110 долларов", — сказал Арустамян.
Журналист и блогерша устроили челлендж: кто больше начеканит мяч. Селин победила, набив мяч 6 раз. Нобель начеканил 4 раза, парень Селин — 5.
Селин Депт — популярная футбольная блогерша и поклонница Криштиану Роналду. У девушки 62,5 млн подписчиков на ютуб-канале, 20,6 млн — в тиктоке и 8 млн — в инстаграме.