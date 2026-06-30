Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.48
П2
2.14
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.29
X
7.80
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.93
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.63
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 3:4
Германия
1
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2

Чеченский блогер Асхаб Тамаев купил Bugatti за 9 млн долларов не у Роналду, а у мошенника

Блогер Асхаб Тамаев купил Bugatti, которую называл автомобилем Криштиану Роналду, у мошенника.

Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Shot.

Ранее Тамаев заявлял, что приобрел Bugatti Veyron португальского футболиста за 9 миллионов долларов. Однако, по данным источника, автомобиль принадлежал мошеннику из Дагестана Тимуру Ахмедову, который купил машину в 2013 году на деньги, полученные от финансовой пирамиды.

Кроме того, Тамаев показывал форму сборной Португалии и мяч, утверждая, что это подарки от Роналду. На самом деле обе вещи были куплены в спортивном магазине.

30 апреля Асхаб Тамаев записал обращение к Криштиану Роналду, в котором заявил, что хочет купить Bugatti из коллекции футболиста. Он отметил, что готов дать «любую сумму». Затем блогер заявил, что Роналду угрожает ему баном в инстаграме из-за спама в директ.

Далее команда Роналду подала на Тамаева в суд из-за слива переписки. Представители португальца пообещали, что если Тамаев удалит видео с перепиской, он сможет купить у футболиста лимитированную Bugatti — после Тамаев заявил о приобретении автомобиля.

Ранее Тамаев заверил, что договорился о встрече с Роналду.