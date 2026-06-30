Чеченский блогер Асхаб Тамаев купил Bugatti за 9 млн долларов не у Роналду, а у мошенника

Ранее Тамаев заявлял, что приобрел Bugatti Veyron португальского футболиста за 9 миллионов долларов. Однако, по данным источника, автомобиль принадлежал мошеннику из Дагестана Тимуру Ахмедову, который купил машину в 2013 году на деньги, полученные от финансовой пирамиды.