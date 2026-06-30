Чеченский блогер Асхаб Тамаев купил Bugatti за 9 млн долларов не у Роналду, а у мошенника

Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Shot.
Ранее Тамаев заявлял, что приобрел Bugatti Veyron португальского футболиста за 9 миллионов долларов. Однако, по данным источника, автомобиль принадлежал мошеннику из Дагестана Тимуру Ахмедову, который купил машину в 2013 году на деньги, полученные от финансовой пирамиды.
Кроме того, Тамаев показывал форму сборной Португалии и мяч, утверждая, что это подарки от Роналду. На самом деле обе вещи были куплены в спортивном магазине.
30 апреля Асхаб Тамаев записал обращение к Криштиану Роналду, в котором заявил, что хочет купить Bugatti из коллекции футболиста. Он отметил, что готов дать «любую сумму». Затем блогер заявил, что Роналду угрожает ему баном в инстаграме из-за спама в директ.
Далее команда Роналду подала на Тамаева в суд из-за слива переписки. Представители португальца пообещали, что если Тамаев удалит видео с перепиской, он сможет купить у футболиста лимитированную Bugatti — после Тамаев заявил о приобретении автомобиля.
Ранее Тамаев заверил, что договорился о встрече с Роналду.