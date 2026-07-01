Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф ЧМ — 9. Француз обошел Роналдо и Леонидаса

Этот гол стал для французского нападающего девятым в рамках плей-офф чемпионата мира.
По этому показателю Мбаппе вышел на чистое первое место, обойдя бразильцев Роналдо и Леонидаса, у которых по 8 мячей в играх на вылет.
Килиан Мбаппе забил Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:0, второй тайм).
Этот гол стал для французского нападающего девятым в рамках плей-офф чемпионата мира.
По этому показателю Мбаппе вышел на чистое первое место, обойдя бразильцев Роналдо и Леонидаса, у которых по 8 мячей в играх на вылет.