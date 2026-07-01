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Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф ЧМ — 9. Француз обошел Роналдо и Леонидаса

Килиан Мбаппе забил Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:0, второй тайм).

Источник: Спортс‘’

Этот гол стал для французского нападающего девятым в рамках плей-офф чемпионата мира.

По этому показателю Мбаппе вышел на чистое первое место, обойдя бразильцев Роналдо и Леонидаса, у которых по 8 мячей в играх на вылет.