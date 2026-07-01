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Мбаппе после 3:0 со Швецией: «Франция играла хорошо, несмотря на тяжелое начало. Парагвай показал, что к ним надо относиться серьезно — мы идем за победой»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался после победы над Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0).

Источник: Спортс‘’

Сборная Франции вышла в ⅛ финала турнира, где сыграет с Парагваем. Мбаппе в сегодняшнем матче сделал дубль.

"Я осознаю, ради чего я играю, где нахожусь и что должен делать. Команда осознает, что она должна делать здесь. Началось новое соревнование. Сегодня мы играли хорошо, несмотря на тяжелое начало. Мы включились в игру, у нас были моменты, которые мы могли реализовать.

Дань уважения Дидье Дешаму? Это заложено в ДНК нашей команды. Мы участвуем в этом все вместе. Тренер переживает трудные времена, которые, к сожалению, отражаются на всех. Это очень тяжело. Мы ни в коем случае не бросим его одного. Мы будем его поддерживать.

Я сосредоточен на атмосфере в раздевалке. [Парагвай]показал, что к ним нужно относиться серьезно, они обыграли Германию. Мы идем за победой", — сказал Мбаппе в интервью M6.