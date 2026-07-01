Мбаппе после 3:0 со Швецией: «Франция играла хорошо, несмотря на тяжелое начало. Парагвай показал, что к ним надо относиться серьезно — мы идем за победой»

Дань уважения Дидье Дешаму? Это заложено в ДНК нашей команды. Мы участвуем в этом все вместе. Тренер переживает трудные времена, которые, к сожалению, отражаются на всех. Это очень тяжело. Мы ни в коем случае не бросим его одного. Мы будем его поддерживать.