Невилл о Франции: «Они на голову выше всех на ЧМ и показывают, как надо играть. Мбаппе напоминает Роналдо и наводит ужас. Это турнир Килиана, он на пороге величия»

Это другой уровень. Бразилия выиграла на последней минуте, Германия и Нидерланды вылетели. Они просто показывают всем в этом раунде, как нужно играть. Все, что они делают, они делают убедительно. Это потрясающе смотрится, и это лучшее выступление на турнире на данный момент. Впереди долгий путь, но сейчас, глядя на них, думаешь: «Вы сами себя подведете, если не выиграете этот турнир». Потому что они на голову выше всех остальных команд по уровню.