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Арда Туран: «Если кто-то выберет Роналду, а не Месси, я не буду с ним говорить о футболе. Криштиану — лучший футболист мира, но Лео не из этого мира»

Бывший полузащитник «Атлетико» и «Барселоны», а ныне главный тренер «Шахтера» Арда Туран сделал выбор между Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Если кто-то на этот вопрос ответит “Криштиану Роналду”, я не буду с ним разговаривать о футболе.

Роналду — лучший футболист мира, но Месси не из этого мира", — сказал Туран в эфире Kafa Sports.