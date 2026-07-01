Арда Туран: «Если кто-то выберет Роналду, а не Месси, я не буду с ним говорить о футболе. Криштиану — лучший футболист мира, но Лео не из этого мира»

«Если кто-то на этот вопрос ответит “Криштиану Роналду”, я не буду с ним разговаривать о футболе.
Роналду — лучший футболист мира, но Месси не из этого мира", — сказал Туран в эфире Kafa Sports.
Бывший полузащитник «Атлетико» и «Барселоны», а ныне главный тренер «Шахтера» Арда Туран сделал выбор между Лионель Месси и Криштиану Роналду.
«Если кто-то на этот вопрос ответит “Криштиану Роналду”, я не буду с ним разговаривать о футболе.
Роналду — лучший футболист мира, но Месси не из этого мира", — сказал Туран в эфире Kafa Sports.