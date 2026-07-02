Роберто Мартинес перед матчем с Хорватией: «Чемпионат мира начинается завтра. Будем надеяться, что это не последний танец Роналду»

Игра состоится 3 июля и начнется в 02:00 по московскому времени.
«Команда очень сильна благодаря нашему единству, таланту и целеустремленности. Я уверен в наших силах. Подготовка включала в себя три сыгранных матча, в которых были сложные моменты, но мы проявили стойкость и самоотдачу. Когда ты играешь на хорошем уровне, важно побеждать, но также важно просто не проигрывать. Не проиграть Колумбии было очень важно. Чемпионат мира начинается завтра».
О сборной Хорватии.
«Хорватия есть Хорватия, им нравится владеть мячом, это технически подготовленная команда с очень влиятельными игроками. В матче с Англией они использовали очень высокий прессинг, а затем стали играть более прагматично. Завтра важным аспектом будет умение контролировать мяч. Сюрпризов не будет, команды хорошо знают друг друга».
О том, могут ли Криштиану Роналду и Лука Модрич завершить карьеру в сборных.
«Они кумиры, важно, чтобы были такие примеры. Будем надеяться, что это не последний танец Роналду», — сказал Мартинес.