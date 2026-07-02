Роберто Мартинес перед матчем с Хорватией: «Чемпионат мира начинается завтра. Будем надеяться, что это не последний танец Роналду»

«Команда очень сильна благодаря нашему единству, таланту и целеустремленности. Я уверен в наших силах. Подготовка включала в себя три сыгранных матча, в которых были сложные моменты, но мы проявили стойкость и самоотдачу. Когда ты играешь на хорошем уровне, важно побеждать, но также важно просто не проигрывать. Не проиграть Колумбии было очень важно. Чемпионат мира начинается завтра».