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Джонс об удалении Балогуна: «Это не красная карточка. Если дали здесь, то почему ее не показали Месси? ФИФА нужно найти стабильность в решениях арбитров»

Бывший полузащитник сборной США Джермейн Джонс высказался касательно удаления форварда национальной команды Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

Источник: Спортс‘’

Нападающий получил прямую красную карточку после ВАР из-за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича.

"На мой взгляд, это не красная карточка. Да, в большинстве случаев это чистое удаление, когда ты идешь на соперника и попадаешь ему по голеностопу.

Но в этой ситуации Балогун пытался сделать шаг и найти способ избежать столкновения с боснийским игроком. Но он действительно наступает ему на ногу.

И если посмотреть эпизод в замедленном повторе, если посмотреть скриншот, то все в этом эпизоде выглядит плохо.

Но если красную карточку дали здесь, то почему ее не показали Лионеля Месси (в матче с Алжиром — Спортс«“)?

Балогун — важный футболист для сборной США. У него уже три гола на турнире. И теперь он пропустит следующий матч.

И в этом нет ничего хорошо для ФИФА, потому что необходимо найти стабильности в решениях арбитров. Потому что какие-то команды имеют проблемы с этим, а какие-то — нет.

На месте Маурисио Почеттино я бы тоже разозлился, потому что ты прошел в следующий раунд, но идешь туда без одного из топ-игроков", — сказал Джермейн Джонс.