Почеттино о Балогуне: «Это не красная карточка. Обычное единоборство, футболисты боролись за мяч, не было намерения наступить на ногу. И у Месси не было удаления»

Нападающий получил прямую красную карточку после ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
"На мой взгляд, это не красная карточка. Там не было намерения наступить на ногу соперника. Если есть намерение нанести вред оппоненту — согласен, это я понимаю.
Но в данном случае это было обычное единоборство, в котором футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?" — заявил Маурисио Почеттино.
Специалисту также задали вопрос о похожем случае в матче Аргентины и Алжира (3:0), когда Лионель Месси избежал наказания.
«Для меня оба случая не являются поводом для красной карточки», — ответил тренер.
Из-за дисквалификации Балогун пропустит матч ⅛ финала против Бельгии.
Босния не потревожила США даже в большинстве. Как Почеттино выиграл оба мини-матча?