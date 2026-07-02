Швайнштайгер о Германии: «Бывшие партнеры говорят: “Вы потеряли свою индивидуальность, поэтому вас выбили с ЧМ-2026”. Нужно спрашивать с футболистов — их игра была не очень хорошей»

Команда под руководством тренера Юлиана Нагельсманна проиграла сборной Парагвая (1:1, 2:3 по пенальти) в матче 1/16 финала турнира.
"Кто может гарантировать, что с новым тренером мы добьемся успехов?
Юрген Клопп, Лотар Маттеус или даже Юпп Хайнкес могли бы подойти к делу по-другому, но нужно спрашивать и с футболистов. Их игра была не очень хорошей.
Мы потеряли устойчивость, идентичность, боевой дух.
Все мои бывшие партнеры говорят: «Вы потеряли свою индивидуальность и больше не можешь играть в футбол так же хорошо, поэтому вас и выбили из турнира».
Мы отказались от собственных сильных сторон — кому-то это может не понравиться — и теперь расплачиваемся за это", — сказал Бастиан Швайнштайгер.