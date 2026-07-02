Морган сравнил эпизоды с Месси и Балогуном: «Один и тот же фол. Один получает красную, другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем»

Нападающий сборной США Балогун получил прямую красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала турнира (2:0) после из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.