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Морган сравнил эпизоды с Месси и Балогуном: «Один и тот же фол. Один получает красную, другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем»

Телеведущий Пирс Морган отметил непоследовательность судей на чемпионате мира-2026, сравнив эпизоды с участием Фоларина Балогуна и Лионеля Месси.

Нападающий сборной США Балогун получил прямую красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала турнира (2:0) после из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.

Ранее форвард сборной Аргентины Месси избежал наказания в матче против Алжира на групповом этапе, когда сзади ударил шипами по икре Аиссы Манди.

"Один и тот же фол. Один (Балогун) получает красную карточку. Другому вообще никакого наказания.

Здорово быть Лионелем Месси", — написал Морган.