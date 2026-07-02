«Дзюба уже давно никакой, он закончился как футболист. После ЧМ-2018 надо было заканчивать. Тянул резину, скопил денег. У нас футбол низкого уровня, поэтому такое возможно». Пономарев о форварде

«Я не понимал, как Дзюба и в “Акрон” попал в свое время. Он давно уже не нужен никому. После чемпионата мира 2018 года надо было заканчивать. Тянул резину, скопил денег. Золотой век для футболистов сейчас. Дзюба — это Мбаппе, что ли? Пусть подумает головой, он уже давно никакой. Да, где-то мог башку или ногу подставить. Как футболист он закончился. У нас просто футбол низкого уровня, поэтому такое возможно.