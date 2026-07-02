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«Дзюба уже давно никакой, он закончился как футболист. После ЧМ-2018 надо было заканчивать. Тянул резину, скопил денег. У нас футбол низкого уровня, поэтому такое возможно». Пономарев о форварде

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о будущем Артема Дзюбы.

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

«Я не понимал, как Дзюба и в “Акрон” попал в свое время. Он давно уже не нужен никому. После чемпионата мира 2018 года надо было заканчивать. Тянул резину, скопил денег. Золотой век для футболистов сейчас. Дзюба — это Мбаппе, что ли? Пусть подумает головой, он уже давно никакой. Да, где-то мог башку или ногу подставить. Как футболист он закончился. У нас просто футбол низкого уровня, поэтому такое возможно.

Пусть сам решает, что делать после карьеры. Может, ему школу своего имени открыть. Или пускай в кино снимается. Я бы с ним фильмы смотреть не стал, если только комедию бы посмотрел. В комедии можно сняться. У него уже проскакивали наметки в интернете. Надо найти себе применение", — сказал Пономарев.