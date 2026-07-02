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Кокорин о ЧМ-2026: «Месси возьмет, в соло. Под него группу сделали. В полуфинале раскладная Бразилия, без Неймара у них проходной двор»

Бывший нападающий «Динамо», «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал хавбеку «Банки» Анатолию Катричу о фаворитах ЧМ-2026.

— Твой первый чемпионат мира?

— Наверно, ЧМ-2006.

— Самый красивый гол, который ты видел на ЧМ? Кроме гола в ворота Алжира.

— Майкл Оуэн в матче против Аргентины (на ЧМ-1998 — Спортс«“).

— Какой матч хотел бы переиграть?

— Алжир. Мы бы их переиграли. Самедову катишь один на один [с вратарем] — забивай, и мы бы прошли дальше.

— Кто возьмет ЧМ в этом году?

— Месси, в соло. Не видишь, что творится? Под него группу сделали. Дальше вышел на этого вратаря (сборной Кабо-Верде Возинью — Спортс«“). В полуфинале максимум Бразилия или Англия.

Бразилия раскладная. Неймара не ставят. Если поставят — будет нормально. Без него там проходной двор.

— Может с Роналду встретятся…

— Да этот уже все, — сказал Кокорин.