Кокорин о ЧМ-2026: «Месси возьмет, в соло. Под него группу сделали. В полуфинале раскладная Бразилия, без Неймара у них проходной двор»

— Твой первый чемпионат мира?
— Наверно, ЧМ-2006.
— Самый красивый гол, который ты видел на ЧМ? Кроме гола в ворота Алжира.
— Майкл Оуэн в матче против Аргентины (на ЧМ-1998 — Спортс«“).
— Какой матч хотел бы переиграть?
— Алжир. Мы бы их переиграли. Самедову катишь один на один [с вратарем] — забивай, и мы бы прошли дальше.
— Кто возьмет ЧМ в этом году?
— Месси, в соло. Не видишь, что творится? Под него группу сделали. Дальше вышел на этого вратаря (сборной Кабо-Верде Возинью — Спортс«“). В полуфинале максимум Бразилия или Англия.
Бразилия раскладная. Неймара не ставят. Если поставят — будет нормально. Без него там проходной двор.
— Может с Роналду встретятся…
— Да этот уже все, — сказал Кокорин.