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Роналду, Модрич, Бруну, Леау, Витинья, Перишич, Батурина — в стартовых составах Португалии и Хорватии на матч ЧМ-2026

Сборные Португалии и Хорватии объявили стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Встреча пройдет в Торонто и начнется в 02:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В стартовом составе Португалии выйдут:

— вратарь: Диогу Кошта;

— защита: Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш;

— полузащита: Бруну Фернандеш, Витинья, Жоау Невеш;

— атака: Криштиану Роналду, Рафаэл Леау, Педру Нету.

За Хорватию сыграют:

— вратарь: Доминик Ливакович;

— защита: Йосип Станишич, Марин Понграчич, Йосип Шутало;

— полузащита: Матео Ковачич, Лука Модрич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич;

— атака: Анте Будимир, Иван Перишич.

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