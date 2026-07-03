Роналду, Модрич, Бруну, Леау, Витинья, Перишич, Батурина — в стартовых составах Португалии и Хорватии на матч ЧМ-2026

Встреча пройдет в Торонто и начнется в 02:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В стартовом составе Португалии выйдут:
— вратарь: Диогу Кошта;
— защита: Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш;
— полузащита: Бруну Фернандеш, Витинья, Жоау Невеш;
— атака: Криштиану Роналду, Рафаэл Леау, Педру Нету.
За Хорватию сыграют:
— вратарь: Доминик Ливакович;
— защита: Йосип Станишич, Марин Понграчич, Йосип Шутало;
— полузащита: Матео Ковачич, Лука Модрич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич;
— атака: Анте Будимир, Иван Перишич.
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