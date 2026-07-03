Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Португалия
0
:
Хорватия
0
Все коэффициенты
П1
1.94
X
2.85
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.30
П2
4.50
Футбол. ЧМ-2026
21:00
Австралия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.90
П2
2.50
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
21.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
3
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2

Роналду проводит 26-й матч на ЧМ, он обогнал Маттеуса. Больше игр на турнире только у Месси — 29

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на второе место по сыгранным матчам на чемпионатах мира.

Источник: Спортс‘’

Матч против сборной Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026 стал для 41-летнего португальца 26-м на турнире. Роналду вышел на чистое второе место по этому показателю, обогнав Лотара Маттеуса (25 матчей).

Больше игр на ЧМ, чем Роналду, провел лишь Лионель Месси — аргентинец сыграл на мундиалях 29 матчей.

Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше