Роналду проводит 26-й матч на ЧМ, он обогнал Маттеуса. Больше игр на турнире только у Месси — 29

Матч против сборной Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026 стал для 41-летнего португальца 26-м на турнире. Роналду вышел на чистое второе место по этому показателю, обогнав Лотара Маттеуса (25 матчей).
Больше игр на ЧМ, чем Роналду, провел лишь Лионель Месси — аргентинец сыграл на мундиалях 29 матчей.
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Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше