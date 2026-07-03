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Португалия одержала волевую победу над Хорватией — 2:1! Роналду ответил на гол Перишича, Рамуш забил победный на 94-й

Сборная Португалии одержала волевую победу над командой Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 2:1.

Источник: Спортс‘’

Игра проходила на «БМО Филд» в Торонто.

Спортс«» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Счет на 53-й минуте открыл Иван Перишич. На 68-й Криштиану Роналду сравнял счет ударом с пенальти и был заменен на 81-й. Решающий мяч — на счету вышедшего на замену Гонсалу Рамуша на 94-й минуте. Гол Йошко Гвардиола на 13-й добавленной был отменен из-за офсайда в ходе атаки.

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