Португалия одержала волевую победу над Хорватией — 2:1! Роналду ответил на гол Перишича, Рамуш забил победный на 94-й

Счет на 53-й минуте открыл Иван Перишич. На 68-й Криштиану Роналду сравнял счет ударом с пенальти и был заменен на 81-й. Решающий мяч — на счету вышедшего на замену Гонсалу Рамуша на 94-й минуте. Гол Йошко Гвардиола на 13-й добавленной был отменен из-за офсайда в ходе атаки.