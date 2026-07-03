Роналду обнялся с Модричем после матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией

После матча 41-летний форвард португальцев Криштиану Роналду обнял 40-летнего хавбека хорватов Луку Модрича.
Футболисты вместе выступали в мадридском «Реале».
Для Модрича эта игра стала 39-й на крупных турнирах (23 — на ЧМ, 16 — на Евро).
Роналду был признан лучшим игроком встречи по итогам матча.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше