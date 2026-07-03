Роналду в футболке Жоты отпраздновал победу над Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026. Мартинес поцеловал ее перед этим

Форвард португальцев Криштиану Роналду особым образом отметил победу: после матча он надел футболку с номером 21, который принадлежал Диогу Жоте. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед этим поцеловал футболку. Празднуя, Роналду указал в небо.
3 июля 2025 года форвард «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.
Фото Жоты показали во время гимна Португалии перед игрой с ДР Конго на ЧМ. Родители Диогу присутствуют на матче.