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Роналду забивал с игры в одном из 9 матчей на ЧМ-2022 и ЧМ-2026 — Узбекистану. С пенальти — Гане и Хорватии

Сборная Португалии одержала волевую победу над соперниками из Хорватии (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард Криштиану Роналду сравнял счет ударом с пенальти на 68-й минуте. Нападающий Гонсалу Рамуш головой забил победный гол в добавленное время.

В 2022 году Роналду поучаствовал в 5 матчах на чемпионате мира в Катаре. Игра против хорватов стала для Криштиану 4-й на продолжающемся сейчас турнире, который проходит в США, Канаде и Мексике.

На последних двух чемпионатах мира Роналду забивал не с пенальти только одному сопернику. В матче со сборной Узбекистана (5:0) Криштиану сделал дубль.

Свой единственный гол на ЧМ-2022 пятикратный лауреат «Золотого мяча» забил с пенальти в игре с командой Ганы (3:2).