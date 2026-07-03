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Роналду забил 146-й гол за сборную. Месси отстает на 23 мяча

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол с пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

Источник: Спортс‘’

Для 41-летнего форварда этот мяч стал 146-м в 231 игре в составе национальной сборной. Криштиану является рекордсменом по голам за сборную.

39-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси имеет в активе 123 гола в 202 матчах за сборную.