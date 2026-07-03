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Рамуш о победном голе: «Обычно забиваю и решаю исход матчей. И снова показал — я здесь, чтобы помочь. Роналду сказал, что я буду важен и помогу Португалии»

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш поделился эмоциями после победы над командой Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард стал автором победного гола в добавленное время ко второму тайму.

"Сложный матч. Мы уступали в счете, но одержали отчаянную и волевую победу.

Самое главное, что мы прошли дальше и показали силу нашей команды. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре.

Свой гол я забил на инстинктах. Знаю, что обычно я проявляю себя как раз в такие моменты. Обычно я забиваю и решаю исход матчей. И снова показал — я здесь, чтобы помочь.

Если у меня нет энергии, то я не могу помочь команде. В этот раз мне это удалось, и это того стоило.

Криштиану Роналду уже сказал мне, что я буду важен и помогу команде. Я сказал партнерам по команде в раздевалке не волноваться, и что если я выйду на поле, то забью. Я сдержал свое слово", — заявил Гонсалу Рамуш.

Ого, Роналду заменили в решающий момент! Португалия вырвала победу без него ???