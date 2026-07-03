Рамуш о победном голе: «Обычно забиваю и решаю исход матчей. И снова показал — я здесь, чтобы помочь. Роналду сказал, что я буду важен и помогу Португалии»

Форвард стал автором победного гола в добавленное время ко второму тайму.
"Сложный матч. Мы уступали в счете, но одержали отчаянную и волевую победу.
Самое главное, что мы прошли дальше и показали силу нашей команды. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре.
Свой гол я забил на инстинктах. Знаю, что обычно я проявляю себя как раз в такие моменты. Обычно я забиваю и решаю исход матчей. И снова показал — я здесь, чтобы помочь.
Если у меня нет энергии, то я не могу помочь команде. В этот раз мне это удалось, и это того стоило.
Криштиану Роналду уже сказал мне, что я буду важен и помогу команде. Я сказал партнерам по команде в раздевалке не волноваться, и что если я выйду на поле, то забью. Я сдержал свое слово", — заявил Гонсалу Рамуш.
Ого, Роналду заменили в решающий момент! Португалия вырвала победу без него ???