Морган о матче Португалии: «Комментаторы BBC поливали грязью Роналду и говорили, что его нужно заменить. Он забил, а они говорят, что Криштиану должен делать больше. Жалкое зрелище»

41-летний форвард реализовал пенальти во втором тайме и был заменен на 81-й минуте.
"Комментаторы BBC большую часть игры Португалия — Хорватия поливали грязью Криштиану Роналду и говорили, что его нужно заменить.
Затем он забил блестящий гол, который не засчитали, а потом великолепно реализовал пенальти.
А они по-прежнему говорят, что Криштиану по-прежнему должен делать больше. Жалкое зрелище", — написал Пирс Морган по ходу второго тайма игры.
Ого, Роналду заменили в решающий момент! Португалия вырвала победу без него ???