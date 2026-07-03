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Морган о матче Португалии: «Комментаторы BBC поливали грязью Роналду и говорили, что его нужно заменить. Он забил, а они говорят, что Криштиану должен делать больше. Жалкое зрелище»

Телеведущий Пирс Морган остался недоволен критикой Криштиану Роналду в ходе матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией (2:1).

Источник: Спортс‘’

41-летний форвард реализовал пенальти во втором тайме и был заменен на 81-й минуте.

"Комментаторы BBC большую часть игры Португалия — Хорватия поливали грязью Криштиану Роналду и говорили, что его нужно заменить.

Затем он забил блестящий гол, который не засчитали, а потом великолепно реализовал пенальти.

А они по-прежнему говорят, что Криштиану по-прежнему должен делать больше. Жалкое зрелище", — написал Пирс Морган по ходу второго тайма игры.

Ого, Роналду заменили в решающий момент! Португалия вырвала победу без него ???