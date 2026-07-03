Леау после 2:1 с Хорватией в 1/16 финала ЧМ: «Португалия хочет выиграть трофей для Роналду, это важный фактор. Диогу Жота всегда с нами, он помог нам»

Футбол непредсказуем. У Хорватии сильные игроки. Мы, португальцы, всегда хотим победить и по возможности много забить, но так бывает не всегда. Это было великолепное зрелище для всех любителей футбола. Если бы я был зрителем на стадионе, то ушел бы домой счастливым.