Леау после 2:1 с Хорватией в 1/16 финала ЧМ: «Португалия хочет выиграть трофей для Роналду, это важный фактор. Диогу Жота всегда с нами, он помог нам»

"У меня был сложный период из-за травм, ближе к концу такой интенсивной игры я просто устал. Но когда команда настроена вот так, усталость исчезает. Я играл до последней минуты и сумел сделать голевой пас. Все были едины, и именно это принесло нам победу.
Мы верили в успех с самого начала. Был еще один решающий фактор — Диогу Жота. Он всегда с нами и помог нам.
Футбол непредсказуем. У Хорватии сильные игроки. Мы, португальцы, всегда хотим победить и по возможности много забить, но так бывает не всегда. Это было великолепное зрелище для всех любителей футбола. Если бы я был зрителем на стадионе, то ушел бы домой счастливым.
Теперь нам нужно отдохнуть. Нас ждет Испания — очень сложный соперник. Игроки команды выступают за топ-клубы, они выиграли Евро. Мы их уважаем, но выйдем на после с мыслями о победе. У нас есть игроки, способные изменить ход любого матча. Мы можем далеко продвинуться.
Мы хотим выиграть трофей для Криштиану Роналду, ему его не хватает. Это важный фактор. Он всегда выкладывается на полную", — сказал Леау.
Напомним, что 3 июля 2025 года форвард «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.
Форвард португальцев Криштиану Роналду отметил выход в ⅛ финала в футболке с номером Жоты.