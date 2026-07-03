Петар Сучич об отмене 3 голов Хорватии в матче с Португалией: «Слишком много спорных моментов не в нашу пользу. Хотел бы, чтобы мне объяснили решения судьи. Роналду утешал после игры»

Что касается отмены гола в концовке, то судья сказал, что Матанович коснулся мяча, что показал чип в нем. Я не знаю, что сказать. На мой взгляд, мяча он не касался, и это был обычный гол. Возможно, мне следовало посмотреть внимательнее. Я также думаю, что мой гол стоило лучше проанализировать, чтобы понять, был ли офсайд.