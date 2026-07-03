Петар Сучич об отмене 3 голов Хорватии в матче с Португалией: «Слишком много спорных моментов не в нашу пользу. Хотел бы, чтобы мне объяснили решения судьи. Роналду утешал после игры»

"Я чувствую опустошение. Но горжусь нашей командой, особенно тем, как мы сыграли во втором тайме. Мы заслуживали большего, по крайней мере, дополнительного времени. Ведь мы действительно хорошо играли, создали много моментов.
Были отменены три наших гола. Я бы хотел, чтобы кто-то объяснил мне некоторые решения судьи. Было слишком много спорных моментов, которые трактовались не в нашу пользу. В конце концов, мы должны поздравить Португалию с выходом в следующий раунд.
Мы считали, что можем выиграть. Мы играли так, как готовились. Понимали, что будут отрезки, когда будем доминировать мы и когда они. Но мы заслуживали большего.
Когда подошел Криштиану Роналду, я был немного потрясен. Он сказал, что это футбол, в нем бывают всякие моменты. Похвалил меня и сказал, что нужно двигаться вперед, а в будущем все наладится.
Я горжусь молодыми ребятами, для которых это первый турнир. Мы показали, что можем играть с сильными соперниками. В последние полчаса этого матча мы выложились на полную. Когда не засчитывают три гола, то удача явно не на нашей стороне.
Что касается отмены гола в концовке, то судья сказал, что Матанович коснулся мяча, что показал чип в нем. Я не знаю, что сказать. На мой взгляд, мяча он не касался, и это был обычный гол. Возможно, мне следовало посмотреть внимательнее. Я также думаю, что мой гол стоило лучше проанализировать, чтобы понять, был ли офсайд.
Будущее Луки Модрича в сборной мы не обсуждали. Он лидер, капитан, лучший игрок — что бы он ни решил, мы будем это уважать. Могу ли я стать лидером сборной после него? Не люблю говорить о себе. У нас есть и более опытные игроки. И вообще в команде много лидеров, мы поддерживаем друг друга", — сказал Сучич.
Матч обслуживал главный арбитр Эспен Эскос из Норвегии.
Безумная отмена гола Хорватии на 90+13: все об офсайде и датчике, которые лишили чудо-спасения.