Перишич стал лучшим игроком матча Португалия — Хорватия с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа

Сборная Португалии.
Вратарь: Диогу Кошта (7.8).
Оборона: Нуну Мендеш (7.3), Ренату Вейга (7.5), Рубен Диаш (7.5), Жоау Канселу (7.1).
Полузащита: Витинья (7.2), Жоау Невеш (7.1), Бруну Фернандеш (6.5).
Нападение: Педру Нету (6.2), Рафаэл Леау (7.8), Криштиану Роналду (7.4).
Футболисты, выходившие на замену: Нелсон Семеду (6.5), Бернарду Силва (5.9), Франсишку Консейсау (5.9), Гонсалу Рамуш (7.3).
Сборная Хорватии.
Вратарь: Доминик Ливакович (6.1).
Оборона: Марин Понграчич (6.4), Йосип Шутало (6.8), Йосип Станишич (7.3), Иван Перишич (8.1).
Полузащита: Петар Сучич (6.3), Матео Ковачич (6.8), Лука Модрич (6.6), Мартин Батурина (6.1), Никола Влашич (6.7).
Нападение: Анте Будимир (5.8).
Футболисты, выходившие на замену: Марио Пашалич (6.3), Игор Матанович (5.3).
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