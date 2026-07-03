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Перишич стал лучшим игроком матча Португалия — Хорватия с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа

Иван Перишич получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Португалия — Хорватия (2:1). Полузащитник ПСВ забил гол на 53-й минуте и удостоился оценки 8.1.

Сборная Португалии.

Вратарь: Диогу Кошта (7.8).

Оборона: Нуну Мендеш (7.3), Ренату Вейга (7.5), Рубен Диаш (7.5), Жоау Канселу (7.1).

Полузащита: Витинья (7.2), Жоау Невеш (7.1), Бруну Фернандеш (6.5).

Нападение: Педру Нету (6.2), Рафаэл Леау (7.8), Криштиану Роналду (7.4).

Футболисты, выходившие на замену: Нелсон Семеду (6.5), Бернарду Силва (5.9), Франсишку Консейсау (5.9), Гонсалу Рамуш (7.3).

Сборная Хорватии.

Вратарь: Доминик Ливакович (6.1).

Оборона: Марин Понграчич (6.4), Йосип Шутало (6.8), Йосип Станишич (7.3), Иван Перишич (8.1).

Полузащита: Петар Сучич (6.3), Матео Ковачич (6.8), Лука Модрич (6.6), Мартин Батурина (6.1), Никола Влашич (6.7).

Нападение: Анте Будимир (5.8).

Футболисты, выходившие на замену: Марио Пашалич (6.3), Игор Матанович (5.3).

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